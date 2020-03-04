İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İlçenin Karaali köyü Büyüler mezrasına gelen Kaymakam Oğuz Cem Murat ve askeri yetkililer, şehidin babası Ahmet Coşkun'a haberi verdi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, aile fertlerine başsağlığı diledi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildi

Ragıp Soylu, Baskil, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:11 Kaynak: AA
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