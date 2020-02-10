İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Saylak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Saylak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Saylak'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Saylak'ın ailesine acı haber verildi, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Evli olan şehidin ilçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki babaevine giden Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, anne Nigar ve baba Ömer Saylak'a çocuklarının şehadet haberini verdi.

Acılı aileyi yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Haberi alan şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Kahramanmaraş, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit haberini cenazeye giderken aldılar
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:58:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Saylak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]