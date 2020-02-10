İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Saylak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Evli olan şehidin ilçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki babaevine giden Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, anne Nigar ve baba Ömer Saylak'a çocuklarının şehadet haberini verdi.

Acılı aileyi yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Haberi alan şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.