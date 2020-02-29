İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Selim Nergiz'in (25) Alpaslan Türkeş Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Kaymakam Muhammed Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi ve İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, şehadet haberini anne Gülüstan ve baba Mehmet Ali Nergiz'e verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Nergiz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 8 ay önce katılan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı belirtilen ve Selim Nergiz'in 6 aylık evli olduğu, kardeşi Seyfettin Nergiz'in de Bitlis Tatvan'da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Nurdağı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:45 Kaynak: AA
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