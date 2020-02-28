İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in (29) Sultangazi'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in (29) Sultangazi'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Pekel'in, Cebeci Mahallesi 2487. Sokak'taki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Pekel'in yakınları, cenazeyi defnetmek üzere uçakla Samsun'a gitti.

Dört yıldır uzman erbaş olarak görev yapan Tayfun Pekel'in, ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi

Sultangazi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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