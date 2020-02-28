İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Veysel Günay'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki babaevine gelen İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehadet haberini anne Ayfer (57) ve baba Genco Günay'a (62) verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Günay ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yıl önce katılan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı belirtilen ve 3 kardeş olan Veysel Günay'ın 5 aylık evli olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Boğaziçi Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Gaziantep, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz
İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 03:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]