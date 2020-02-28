İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Veysel Günay'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki babaevine gelen İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehadet haberini anne Ayfer (57) ve baba Genco Günay'a (62) verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Günay ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yıl önce katılan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı belirtilen ve 3 kardeş olan Veysel Günay'ın 5 aylık evli olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Boğaziçi Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.