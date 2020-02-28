İdlib'de şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.


Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.

Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.


Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.


Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Süleyman Şahin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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