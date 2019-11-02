Son Dakika Haberleri: - İdlib'de Sel Felaketi
Son Dakika Güncel - İdlib'de Sel Felaketi

- İdlib'de Sel Felaketi

6 saat önce

- İdlib'de sel felaketiİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle sivillerin kampları zarar gördü.

- İdlib'de sel felaketi

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle sivillerin kampları zarar gördü.

Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli yağışların sele dönüşmesi sonucu sivillerin kamplarında büyük zarar meydana geldi. Kamplarda yaşayan birçok insanın yersiz kaldığı belirtildi. Bölgedeki mülteci kamplarını selden olumsuz etkilenirken İdlib'in Kafr Hum kampı sel nedeniyle sular altında kaldı. Yaşadığı kampta selden etkilenenler aileler zor durumda kaldı. Yağışların sele dönüşmesi nedeniyle mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çağrısında bulunuldu.

- İdlib'de Sel Felaketi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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