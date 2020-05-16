İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kampında yangın çıktı - Son Dakika

Suriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyü yakınlarındaki sığınmacıların kaldığı Al-Barakah çadır kampında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, en az 25 çadırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer yangının çadırda yemek yapıldığı sırada çıkmış olabileceğini üzerinde duruyor.