İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kampında yangın çıktı - Son Dakika

İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kampında yangın çıktı
Suriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyü yakınlarındaki sığınmacıların kaldığı Al-Barakah çadır kampında yangın çıktı.
Suriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyü yakınlarındaki sığınmacıların kaldığı Al-Barakah çadır kampında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, en az 25 çadırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer yangının çadırda yemek yapıldığı sırada çıkmış olabileceğini üzerinde duruyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:18 Kaynak: DHA
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