İdlib'de silahlar sustu, hayat normale dönüyor - Son Dakika
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İdlib'de silahlar sustu, hayat normale dönüyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ilan edilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

İdlib'de silahlar sustu, hayat normale dönüyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ilan edilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Bombalar altında yaşam mücadelesi veren siviller, ateşkesin sürekli hale gelmesini temenni ediyor.


Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci İdlib'de sevinçle karşılandı. Her gün üzerlerine bomba düşeceği endişesi ve korkusuyla yaşadıklarını belirten siviller, ateşkesin kalıcı olmasını istiyor.


Silahların susmasının ardından hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Ahmet Salah, "Ateşkes oldu ama rejim kaldığı sürece biz yine evlerimize dönemeyeceğiz. Evlerimize dönmek istiyoruz" dedi.


Ateşkesten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Halit Basri, Rusya ve rejimin bu anlaşmaya uymayacağını belirterek, "Türkiye'den isteğimiz rejimi düşürmesidir" diye konuştu. - İDLİB

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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