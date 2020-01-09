İdlib'de sivillere sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de sivillere sıcak yemek - Son Dakika

İdlib'de sivillere sıcak yemek

7 saat önce

Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç etmek zorunda kalarak kuzey bölgelere doğru gelen sivillere her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İdlib'de sivillere sıcak yemek, System.String[]

Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç etmek zorunda kalarak kuzey bölgelere doğru gelen sivillere her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Türkiye sınırı yakınına sığınan sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı yazılı açıklamada, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Tosun, "Kasım 2019'un başından bu yana saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç eden sivillerin sayısı 370 bini buldu. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak halen mağdur durumda olan on binlerce insan var" dedi.

Tosun, sıcak yemek dağıtımlarının önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade ederek, "Göç eden birçok aileler kendileri için yemek temin edebilecek durumda değil. Bu nedenle yaptığımız sıcak yemek dağıtımları büyük önem taşıyor. Aşevlerinde her gün bin kişilik sıcak yemek pişirerek ailelere dağıtıyoruz. Günlük olarak ekmek dağıtımlarımız da devam ediyor. Lakin ihtiyaç giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor" diye konuştu.

İHH aracılığıyla İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, SURIYE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine SURIYE koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.

(Adem Karagöz/İHA)

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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