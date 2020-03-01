İdlib'de sivillerin dramı devam ediyor - Son Dakika
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İdlib'de sivillerin dramı devam ediyor

6 saat önce

İdlib'de Esad rejimi sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Suriyeli aileler yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib'de sivillerin dramı devam ediyor, System.String[]

İdlib'de Esad rejimi sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Suriyeli aileler yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Yerinden edilen pek çok Suriyeli aile, bölgeden bölgeye geçerek yaşam mücadelesi veriyor. Ariha Bölgesi'ndeki Bzabor köyünden kaçan Um Raed ile diğer Suriyeli aileler rejimin saldırılarının yoğunlaşmasıyla İdlib'e kaçtı. Um Raed, "Saldırılar sırasında çocuklarımı alıp ölümden kaçtık" dedi.

70'li yaşlarda olan Um Raed kaçtığı geceyi anlatarak, "O gün köyden bizi götürecek araç bulamayınca, yürüyerek çıktık. Esad rejimi köye girdikten sonra çok korktuk" dedi.

Evsiz kalan aile, İdlib'de boş bir konuta yerleşti.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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