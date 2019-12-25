İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi - Son Dakika

İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi

6 saat önce

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi, System.String[]

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.

Saldırılardan kaçan sivilleri taşıyan binlerce aracın Sarmada ilçesi ile Suriye-Türkiye sınırı arasındaki yolda oluşturduğu trafik yoğunluğu, AA kameralarına yansıdı.

Sivillerin kamyonetlere evlerinden çıkarabildikleri dolap, battaniye, şilte ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları yüklediği görüldü.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurlu havalarda saldırılardan kaçanlara ivedilikle barınak, çadır, battaniye gibi malzemelerin temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Hallaj, "Her gün ve her saat başında veriler güncelleniyor. Ancak temin edebildiğimiz verileri işliyoruz. Gerçek rakamlar bunların üstündedir. Son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana 217 bin sivil yerinden edilmiş oldu." dedi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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