İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi (2) - Son Dakika

İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi (2)

6 saat önce

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.

Saldırılardan kaçan sivilleri taşıyan binlerce aracın Sarmada ilçesi ile Suriye-Türkiye sınırı arasındaki yolda oluşturduğu trafik yoğunluğu, AA kameralarına yansıdı.

Sivillerin kamyonetlere evlerinden çıkarabildikleri dolap, battaniye, şilte ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları yüklediği görüldü.

İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi (2)

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:03 Kaynak: AA
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