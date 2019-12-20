İdlib'de son 5 günde 80 bin sivil yerinden edildi - Son Dakika
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İdlib'de son 5 günde 80 bin sivil yerinden edildi

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 5 günde en az 80 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

İdlib'de son 5 günde 80 bin sivil yerinden edildi, System.String[]

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 5 günde en az 80 bin sivil, Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.


İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 5 günde en az 80 bin sivil evlerini terk etti.

İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Maarratünnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor.

Saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle gerçek göç rakamı da tespit edilemiyor. Esas rakamın 80 binden çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kasım ayı başından bu yana 180 bin sivil göç etti


Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım ayı başından bu yana en az 180 bin sivilin yerinden edildiğini ifade etti.

Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirten Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar." dedi.

"Kıyamet koptu"

Göç eden sivillerden Muhammed Haşşaş da, "Dün gece uyumadık. 10 yıldır yaşadığımız en kötü günler içerisindeyiz." diye konuştu.

Haşşaş, şöyle devam etti:

"Rejim uçaklarının ikinci saldırıyı yapması zaman alıyor. Bu sürede kaçabiliyoruz. Ancak Ruslar aralıksız bombalıyor. Hiç durmadan. Gece gündüz bombardıman. Gündüz kimse hareket edemiyor. Kıyamet koptu. Genel olarak kimse nereye gideceğini bilemiyor."

Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.


Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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