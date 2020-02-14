İdlib'de son gelişmeler: Suriye askeri helikopteri düşürüldü, TSK'nın sevkiyatı sürüyor

Suriye'de muhaliflerin yoğunlukta olduğu İdlib bölgesindeki batı Halep kırsalında, Esad yönetiminin askeri birliklerine ait bir helikopter düşürüldü. Türkiye'nin desteklediği muhalifler, geçtiğimiz günlerde de rejim güçlerine ait bir helikopteri düşürmüştü.



Muhalifler ve Esad güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi. Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.