İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü

13.06.2022 15:18
İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son 48 saatte meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son 48 saatte meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma Müdürlüğünden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'de son aylarda trafik kazalarında artış gözleniyor.

Sivil savunma kaynakları, son 2 gündeki 18 trafik kazasında 1'i kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kazaların çoğunun sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirten sivil savunma ekipleri, kazaların azalması için dikkatli olunması çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı Yüksekova'da adeta çamur yağdı Yüksekova'da adeta çamur yağdı
Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement