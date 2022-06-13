Kazaların çoğunun sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirten sivil savunma ekipleri, kazaların azalması için dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü - Son Dakika

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