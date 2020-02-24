İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor - Son Dakika

İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor

6 saat önce

İdlib'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesine ilerlemek için bugün TSK ve muhalifler operasyon düzenledi.

İdlib'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesine ilerlemek için bugün TSK ve muhalifler operasyon düzenledi.

AA İdlib muhabiri Burak Karacaoğlu, Neyrab ve Kumaynas köylerinin sıfır noktasında, TSK ve muhaliflerin bulunduğu mevzilerden gelişmeleri aktardı.

İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor

Serakib, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:35 Kaynak: AA
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