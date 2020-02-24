İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor - Son Dakika

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İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor
6 saat önce
İdlib'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesine ilerlemek için bugün TSK ve muhalifler operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:35 Kaynak: AA
İdlib'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesine ilerlemek için bugün TSK ve muhalifler operasyon düzenledi.
AA İdlib muhabiri Burak Karacaoğlu, Neyrab ve Kumaynas köylerinin sıfır noktasında, TSK ve muhaliflerin bulunduğu mevzilerden gelişmeleri aktardı.
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