İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor - Son Dakika

İdlib'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesine ilerlemek için bugün TSK ve muhalifler operasyon düzenledi.

AA İdlib muhabiri Burak Karacaoğlu, Neyrab ve Kumaynas köylerinin sıfır noktasında, TSK ve muhaliflerin bulunduğu mevzilerden gelişmeleri aktardı.