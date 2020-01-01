İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Sarmada ilçesinde bulunan su ve çamur altında kalmış olan çadır kamp

Çadır kampta kalan kadın ve çocuklar

Su içinde kalan çadırlar

Kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim ile röportaj

17 aile üyesiyle saldırılardan kaçan Semira Um Mahmut ile röportaj

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, başta yakacak olmak üzere acilen temel ihtiyaç maddelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle kampın giriş ve çıkışı ile çadırların arasında oluşan göletler, kamp sakinlerinin hareketini engelliyor.

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Sarmada ilçesinde bulunan söz konusu kampa sığınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, AA muhabirine yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Casim, "Çadırımız, sular altında kaldı. Durum çok kötü. Hayırlı, namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz." dedi.

Su birikintilerine çakıl taşı serpilmesi gerektiğini belirten Casim, hasta eşiyle battaniyeye sarılarak gece geçirdiklerini söyledi.

Rejim ve Rusya'nın Serakib ilçesine düzenlediği saldırılardan 17 aile üyesiyle kaçan Semira Um Mahmut da, "Hayat çok zor. Varil bombası evimizi yerle bir etti." dedi.

Anayoldan kampa çıkan yollara çakıl taşı dökülmesini istediklerini vurgulayan Um Mahmut, kumanyaya da ihtiyaçlarını olduğunu belirtti.