İdlib'de Suriyelilerden uluslararası aktörlere çağrı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de halk, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto ederek uluslararası aktörlere saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in yerleşim yerlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evsiz kalan siviller gece saatlerinde sokaklara çıktı. Saldırıları protesto etti. Esad rejiminin bölgeden ayrılmasını isteyen halk bütün ülkelerden, Türkiye gibi destek vermelerini istedi. Protestocular Rus ve İran desteğini reddederek Esad rejimin saldırılarının durdurulmasını talep etti. Pankart taşıyan Suriyeliler Esad karşıtı sloganlar attı. Türkiye'ye askeri yardımı için teşekkür eden Suriyeliler uluslararası aktörlerin Suriye krizinde Türkiye'yi desteklemesi çağrısında bulundu.

(Yamama Asaad/İHA)