İdlib'de tansiyon yine yüksek - Son Dakika
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İdlib'de tansiyon yine yüksek

7 saat önce

Bir yanda saldırılar.

Bir yanda saldırılar. Diğer yanda göç etmek zorunda kalan hayatlar. İdlib'de tansiyon yine yüksek.

Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları, dün akşam geç saatlere kadar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan bölgelere saldırdı. Saldırılarda toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Havadan ve karadan yapılan yoğun bombardıman halkı hala göçe zorluyor. Saldırılar, bombardıman ve ölümden kaçışların sürdüğü İdlib'den göç edenlerin sayısı 830 bini buldu. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişini durdurmak üzere harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri DE, binlerce asker ve zırhlı araçla bölgeyi hilal kuşatmasıyla çevreledi.

TSK'nın İdlib'deki yeni üssü, şehrin 4 km güneyindeki Mastume kasabası oldu.Yeni üssün dört bir tarafına obüs, tank ve zırhlı araçları yerleştirildi.

(İHA)

İdlib'de tansiyon yine yüksek

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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