İdlib'de Teröristlerin Saldırıları Cezasız Kalmayacak"

SOÇİ (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes sağlanmasının, terörle mücadeleye zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "İdlib'de çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbirdir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır.

SOÇİ (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes sağlanmasının, terörle mücadeleye zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "İdlib'de çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbirdir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır." dedi.



Putin, Soçi'de düzenlenen Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Putin, "Türk ve İranlı liderlerle yapıcı görüşmeler yaptık. Yoğun bir koordinasyon ve eş güdüm sayesinde Suriye krizinin çözümü için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



Putin, Suriye krizinin çözümüne yönelik Türkiye, Rusya ve İran tarafından yürütülen Astana formatının önemine dikkati çekerek, "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir. Astana formatı, önemli olduğunu teyit etmiştir. Suriye'de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dışişleri bakanlarımız, bölge ülkelerin de bu formata gözlemci olarak katılmaları için çalışmalar yapacaklar." dedi.



Suriye'de yaşanan insani sorunların da çözülmesi için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunan Putin, "Suriye'de insani sorunların çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz. BM katılımıyla Suriye toplantılarının yapılması konusunda mutabık kaldık. Astana görüşmelerinin bir sonraki turu mart sonu nisan başında yapılacak." şeklinde konuştu.



Putin, yalnızca Suriyelilerin kendi geleceğini belirleyebileceklerinin altını çizerek, "Anayasa komitesine katılacak isimlerin listesi neredeyse tamamlandı ve nihai onay bekleniyor. Eminiz ki Suriye'de siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi, Şam'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesine de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmasında İdlib'deki son gelişmelere de değinen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle terörle mücadeleyle ilgili faaliyetlerimizi de değerlendirdik. İdlib muhtırası konusunda da bir değerlendirme yaptık. Eminiz ki Suriye'de ateşkesin sağlanması, terörle mücadeleye bir zarar vermemelidir. İdlib'de çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbirdir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır. ABD'nin askerleri Suriye'den çekilecekse bu Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacaktır. Suriye'de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Toplantının soru cevap kısmında, Türkiye'nin güneyine yönelik güvenlik endişelerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Putin, "Türkiye'nin güneyinde güvenlik konusundaki endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Bu konuda Türkiye ve Suriye arasındaki ilgili anlaşma temel olabilir. Bu anlaşmada ortak terörle mücadele prensipleri belirlenmiştir. Savunma bakanlıklarımız ve istihbarat birimlerimiz bu konuda temastalar." dedi.



Putin, bir başka soru üzerine ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirterek, şöyle konuştu:



"ABD Başkanı Donald Trump'ın aktif bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Vaatlerini yerine getiriyor ve hatta bu nadir görülen bir şey. ABD askeri güçlerinin Suriye'den çekilmesini ise oradaki iç siyasi durumlar nedeniyle hayata geçiremiyor. İleride ne olacak bilmiyoruz. Yenilik yok ancak eninde sonunda gerçekleştirileceğini ümit ediyoruz. Bu toprakların Suriye'ye teslim edilmesi gerekiyor."

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