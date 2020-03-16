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İdlib'de tıbbi yardım sorunu aşılmazsa insani felaket sinyali veriyor
6 saat önce
Suriye'nın İdlib bölgesindeki son aylarda yoğunlaşan bombardıman ve top atışları nedeniyle Türkiye sınırına yığılan 1 milyondan fazla sığınmacıya insani yardım ve sağlık hizmeti ulaştırılmazsa büyük bir insani felakete yol açmasından endişe ediliyor
Suriye'nın İdlib bölgesindeki son aylarda yoğunlaşan bombardıman ve top atışları nedeniyle Türkiye sınırına yığılan 1 milyondan fazla sığınmacıya insani yardım ve sağlık hizmeti ulaştırılmazsa büyük bir insani felakete yol açmasından endişe ediliyor.
İç savaş mağduru insanlar Türkiye sınırına akın etti. Hatay sınırı hattında kamplarda, açık havada, bitmemiş binalarda veya geçici barınaklarda, tente ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verirken sığınmacılara insani yardım ve temel sağlık hizmetleri ulaştırılmasında yetersizlikler yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:34
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