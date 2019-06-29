Son Dakika Haberleri: İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı
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İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı

41 dakika önce

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yapıldığı bildirildi.

İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı, System.String[]
Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yapıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki gözlem noktasına 3 adet top atışı yapıldı.
Top atışının, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 No'lu gözlem noktası bölgesine doğru olduğu belirtilen açıklamada, saldırı neticesinde personel ve malzeme zayiatının oluşmadığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır. Durum yakından takip edilmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Suriye, TSK, İdlib, Güncel
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