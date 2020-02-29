İdlib'de TSK'ya destek gösterisi - Son Dakika
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İdlib'de TSK'ya destek gösterisi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek gösterisi düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek gösterisi düzenledi.

Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği hain saldırının ardından, İdlib halkı Türk askerine destek gösterisi düzenledi. Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde kalabalık gruplar bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek amacıyla, Türk bayrakları taşıyarak Esad rejiminin Türk askerini hedef aldığı saldırıyı kınadı. Halk, şehit Türk askerleri için büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak rejim saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İdlib'de TSK'ya destek gösterisi

Suriye, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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