Son Dakika Haberleri: "İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"
Son Dakika Güncel Haber

"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.
Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunun altını çizen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İdlib'deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor."
3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı
İdlib'de, 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos'ta 05.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.
Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza 08.55'te hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesindeki 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."
Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenmişti.
Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir
Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu HDP, kayyum atamalarına karşı yol haritasını belirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 22:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]