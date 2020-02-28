İdlib'de Türk askerine saldırı: Dakika dakika neler yaşandı?

Türkiye, İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucu en az 33 askerin hayatını kaybetmesiyle son yılların en büyük askeri kaybını yaşadı. İki ülkeyi topyekun bir savaşın eşiğine getiren saldırı sonrası dünyanın gözü İdlib'e çevrildi.



Şu ana kadar yaşanan gelişmeler şöyle Açıklaması