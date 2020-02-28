İdlib'de Türk askerine saldırı: Dakika dakika neler yaşandı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de Türk askerine saldırı: Dakika dakika neler yaşandı? - Son Dakika Dünya

İdlib'de Türk askerine saldırı: Dakika dakika neler yaşandı?

6 saat önce

İdlib'de Türk askerine saldırı: Dakika dakika neler yaşandı?

İdlib'de Türk askerine saldırı: Dakika dakika neler yaşandı?, System.String[]

Türkiye, İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucu en az 33 askerin hayatını kaybetmesiyle son yılların en büyük askeri kaybını yaşadı. İki ülkeyi topyekun bir savaşın eşiğine getiren saldırı sonrası dünyanın gözü İdlib'e çevrildi.


Şu ana kadar yaşanan gelişmeler şöyle Açıklaması

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Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:04 
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33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi
Hain saldırı sonrasında herkesin aklında aynı soru: Suriye'de kaç askerimiz var? İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi! Ruble değer kaybetti, borsa çakıldı İdlip'teki hain saldırı sonrası Halep halkından Türk askerine destek gösterisi düzenlendi.

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