İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı - Son Dakika Dünya

İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı

6 saat önce

Suriye'de İdlib'e sıkışan iç savaş ve beraberinde yaşanan insani kriz dünya gündeminde yer edinmeye devam ederken, uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 29 Türk askerinin hayatını kaybetmesini son dakika olarak duyurdu.

İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı, System.String[]

Suriye'de İdlib'e sıkışan iç savaş ve beraberinde yaşanan insani kriz dünya gündeminde yer edinmeye devam ederken, uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesini son dakika olarak duyurdu.


Reuters haber ajansı, Türkiye'den resmi açıklama henüz gelmemişken en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini dünyaya duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hain saldırı sonrasında herkesin aklında aynı soru: Suriye'de kaç askerimiz var?
İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi! Ruble değer kaybetti, borsa çakıldı İngiliz gazetesinden kriz çıkartacak iddia: Türk askerini Rus uçakları vurdu İdlip'teki hain saldırı sonrası Halep halkından Türk askerine destek gösterisi düzenlendi.

Son Dakika Haberleri
11:42 Kıvılcım Ural, İlayda'yı babasına teslim etti
11:42 Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı
11:42 Altın Kelebek ödül töreni olacak mı? İşte yanıtı
11:22 33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi
11:17 Altın Kelebek ödülleri iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 12:15:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]