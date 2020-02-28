İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma - Son Dakika
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İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

Başsavcı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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