Son Dakika Haberleri: İdlib'de Türk Askerlerinin Varlığı..."

İdlib'de Türk Askerlerinin Varlığı..."

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk askerlerinin İdlib'teki varlığı konusunda Suriye'nin mutabakatının bulunduğunu söyledi.

İdlib'de Türk Askerlerinin Varlığı...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk askerlerinin İdlib'teki varlığı konusunda Suriye'nin mutabakatının bulunduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada İdlib'teki Türk askerlerinden varlığına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, "Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül'de Soçi'de imzalanan anlaşma, daha önceki Astana sürecinin bir sonucu. Böylece, İdlib'te Türk askerlerinin varlığı, söz konusu Soçi mutabakatını memnuniyetle karşılayan Suriye hükümeti tarafından onaylıdır" dedi. İdlib bölgesinde birçok fazla oluşumların olduğunu dile getiren Bakan Lavrov, en büyük terörist grubunun El Nusra olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'te Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya gelerek İdlib mutabakatına imza attı.Mutabakatta, İdlib'te silahsızlaştırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, İdlib, Dünya
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