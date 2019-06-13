İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38
, Suriye
'nin İdlib
kentindeki gözetleme noktasına, Şam
yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı.
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