Son Dakika Haberleri: İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı
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İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı

İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı.

'Kasti olduğu değerlendirilen' havan topu saldırısında 3 Türk askeri yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38 
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