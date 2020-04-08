İdlib'de Türk İHA'sı, dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı - Son Dakika

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İdlib'de Türk İHA'sı, dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı
54 dakika önce
Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.
Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.
Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.
İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:28 Kaynak: AA
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