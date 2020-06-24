İdlib'de Türkiye 5 bin biriket evin inşasına devam ediyor - Son Dakika

İdlib'de Türkiye 5 bin biriket evin inşasına devam ediyor

Türkiye, İdlib'de 5 bin briket evin inşasına devam ediyor.

Türkiye, İdlib'de 5 bin briket evin inşasına devam ediyor.

İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu

Türkiye ve Türk hayırsevelerin İdlib'e yönelik yardım çabaları sürüyor. Suriyeli mülteciler için, Sadakataşı Derneği tarafından temeli atılan bin 530 briket evin yapımı tamamlandı. Kefer Lusin'de inşa edilen 310 ev düzenlenen açılış töreninin ardından savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Bölgede yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK'ların katılımıyla "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında bölgeye ulaştırılan acil insani yardımla birlikte yapımını tamamlanan briket evlerin açılışları da gerçekleştiriliyor.

Bin 530 aileye briket ev

Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, dernek tarafından 9 farklı bölgede toplamda bin 530 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı devam ediyor.

HEDEF 5 BİN BRİKET EV

Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız İdlib'deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı bölgede inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de Cihannüma Evlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 310 adet evin bulunduğu Cihannüma evleri için tüm Cihannüma camiasına ve bağışçılarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Özdal, dernek olarak Suriye'de inşa etmeyi hedefledikleri briket ev sayısını 5 bine çıkarmaya karar verdiklerini belirtirken en kısa süre içerisinde okul inşa edileceğini söyledi.

(İHA)

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdlib'de Türkiye 5 bin biriket evin inşasına devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

13:59 Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde 07:31 Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
14:00
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
13:59
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
13:52
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
13:21
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
13:17
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
13:02
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
12:55
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
12:54
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
12:49
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
12:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 14:11:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de Türkiye 5 bin biriket evin inşasına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]