İdlib'de Türkiye ve Rusya'dan ortak devriye için eğitim - Son Dakika

İdlib'de Türkiye ve Rusya tarafından M-4 karayolunda gerçekleştirilen ortak devriyelerin usullerine yönelik ortak bir eğitim gerçekleştirildi.

Bazı haber sitelerinde Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de ortak tatbikat yaptığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu faaliyetin bir tatbikat değil, M-4 karayolunda gerçekleştirilen ortak devriyelerin usullerine yönelik ortak bir eğitim olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, dün yapılan söz konusu eğitim bugün de devam ediyor.

İdlib'de Türkiye ve Rusya tarafından şimdiye kadar 26 müşterek devriye yapıldı. - ANKARA