İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi - Son Dakika
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İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi

6 saat önce

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde toplanan halk, Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde toplanan halk, Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

Son aylarda Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının odağındaki İdlib kent merkezi ile kırsalındaki Dana, Sarmada, Marrıtmısrin ve Keferte Harim gibi bölgelerde toplanan on binlerce sivil, ellerine Türk ve Suriye "devrim" bayraklarını alarak bir araya geldi.

İdlibliler, Türkçe, Arapça ve İngilizce "Sivillerin korunması isteğimizdir", "Kurtarılmış bölgelere Türk kardeşlerimiz hoş geldiler" yazan dövizlerle İdlib'de şehit olan Türk askerlerinin fotoğraflarının olduğunu pankartlar taşıdı.

Destek gösterisine katılan aktivist Rudvan el Atraş, Türkiye'nin, hava saldırılarından kaçanların sığınağı olduğunu söyledi.

Atraş, "Kurtarılan bölgelerde kalan yerlerin ciddi bir şekilde korunmasını istiyoruz. Yoksa rejim bu bölgeleri ele geçirirse sınır hattında yeni bir insani felaket yaşanacak." dedi.

Bir diğer gösterici Ali Kassum da "Buradan Birleşmiş Milletler'e (BM) mesaj iletiyoruz. Sizin sessizliğinizi ya Esed rejimine destek ya ona yeşil ışık vermek olarak anlıyoruz. O yüzden BM'den 'İdlib'de göçün, yerinden edilmelerin, saldırıların olmadığı' yalanlarını ortaya çıkaracak bir heyet göndermesini istiyoruz. Yüzlerce ilçe, belde köy tehcir edildi." diye konuştu.

İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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