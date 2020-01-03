İdlib'de "yağmur çamur demeden" yapılan futbol maçı, çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de 'yağmur çamur demeden' yapılan futbol maçı, çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

İdlib'de "yağmur çamur demeden" yapılan futbol maçı, çocukların yüzünü güldürdü

6 saat önce

Suriye-Türkiye sınır hattındaki Sarmada ilçesinde çamur altındaki çadır kent Aktivistlerin çamurla yazarak hazırladığı pankartlar Suriyeli aktivistlerin çocuklarla çamur altında futbol oynaması Maça katılan aktivist Yusuf Şaban ile röportaj Maça katılan aktivist Bessam Hammede ile röportaj...

Suriye- Türkiye sınır hattındaki Sarmada ilçesinde çamur altındaki çadır kent

Aktivistlerin çamurla yazarak hazırladığı pankartlar

Suriyeli aktivistlerin çocuklarla çamur altında futbol oynaması

Maça katılan aktivist Yusuf Şaban ile röportaj

Maça katılan aktivist Bessam Hammede ile röportaj

Diğer katılımcı öğretmen Fadi Nizhe ile röportaj Suriyeli aktivistler, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan ve kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren sivillere dikkati çekmek için İdlib'de çocuklarla futbol oynadı.

Aktivistler, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Sarmada ilçesinde, yağmur ve çamur altındaki düzensiz çadır kentte, "Bazı anıları yaşayalım" faaliyeti kapsamında kamp çocukları ile çamura bata çıka maç yaptı.

İlginç görüntülere sahne olan maç, katılan çocukların yüzünü güldürdü.

"Çamura battık ama mutluyuz"

Maça katılan aktivist Yusuf Şaban AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın üzerinden 9 yıl geçtiği için, yağmur ve çamur haberlerinin kimsenin dikkatini çekmediğini söyledi.

Bir diğer aktivist Bessam Hammede de, savaş, göç, kış ve daha zor şartlarda dahi yaşam gücüne sahip olduklarını ispatlamak için bir maç düzenlediklerini dile getirdi.

Diğer katılımcı öğretmen Fadi Nizhe de, faaliyetin çok önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, "Yaşanan çileye ve trajediye rağmen, bu halk Esed rejiminin yanına dönmeyecek. Başlattığı devrimi sonuna kadar devam ettirecek." diye konuştu.

İdlib'de yağmur çamur demeden yapılan futbol maçı, çocukların yüzünü güldürdü

Türkiye, Suriye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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