İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2) - Son Dakika

5 ŞEHİT 7 YARALI

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Uzman onbaşı olan askerlerden 4'ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Şehitlerin cenazeleri ise ambulaslarla aynı hastanenin morguna getirildi. Şehitlerin, yarın toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği bildirildi.