İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2) - Son Dakika

İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2)

6 saat önce

5 ŞEHİT 7 YARALI Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2), System.String[]

5 ŞEHİT 7 YARALI

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Uzman onbaşı olan askerlerden 4'ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Şehitlerin cenazeleri ise ambulaslarla aynı hastanenin morguna getirildi. Şehitlerin, yarın toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği bildirildi.


Hatay Devlet Hastanesi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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