İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2) - Son Dakika

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İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2)
6 saat önce
5 ŞEHİT 7 YARALI Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
5 ŞEHİT 7 YARALI
Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Uzman onbaşı olan askerlerden 4'ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.
Şehitlerin cenazeleri ise ambulaslarla aynı hastanenin morguna getirildi. Şehitlerin, yarın toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği bildirildi.
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