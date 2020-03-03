İdlib'de yaralanan askerler evlerine getirildi - Son Dakika
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İdlib'de yaralanan askerler evlerine getirildi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ali Temel, Sefa Öztürk, Zafer Ayhan ve Hakan Akbolat, Hatay'daki tedavilerinin ardından memleketleri Adana'nın Kozan ilçesine geldi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ali Temel, Sefa Öztürk, Zafer Ayhan ve Hakan Akbolat, Hatay'daki tedavilerinin ardından memleketleri Adana'nın Kozan ilçesine geldi.

Askerleri, Kozan'daki baba evlerinde Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve İlçe Müftüsü Celil Karaca ziyaret etti.

Yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Gürçam, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da yaralı askerlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Acımız büyük, Allah ülkemizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olsun." ifadesini kullandı.

Piyade Uzman Çavuş Zafer Ayhan, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevine, arkadaşlarının yanına dönmek istediğini dile getirdi.

İdlib'de yaralanan askerler evlerine getirildi

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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