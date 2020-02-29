İdlib'de yaralanan gaziye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'de yaralanan gaziye ziyaret - Son Dakika

İdlib'de yaralanan gaziye ziyaret

6 saat önce

Esad rejimi tarafından İdlib'de 27 Şubat'ta yapılan hava saldırısında yaralanan gazi Muhammed Dal, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki evinde ilçenin mülki idare amirleri tarafından ziyaret edildi.

İdlib'de yaralanan gaziye ziyaret, System.String[]

Esad rejimi tarafından İdlib'de 27 Şubat'ta yapılan hava saldırısında yaralanan gazi Muhammed Dal, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki evinde ilçenin mülki idare amirleri tarafından ziyaret edildi.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Bismil Başsavcısı Meriç Dede ve Bismil Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir İdlib'te yaralanarak Bismilli gazi Muhammed Dal'ı evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve gazimizin evdeki tedavisini de yerinde inceledi. Devletin ve milletin minnet duygularını ileten ve her daim devletin yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Yüksel, "Gazilerimizle her zaman beraber olmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca değerli gazimiz Muhammed Dal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.


Gazi Muhammed Dal, ziyaret edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkese teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Gazi Muhammed, Bismil, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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