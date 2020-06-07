İdlib'de yaralanan sözleşmeli er, 43 gün sonra şehit oldu (2) - Son Dakika

İdlib'de yaralanan sözleşmeli er, 43 gün sonra şehit oldu (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİSuriye'nin İdlip kentinde yaralandıktan 43 gün sonra tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ Suriye'nin İdlip kentinde yaralandıktan 43 gün sonra tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidi havaalanında Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile şehidin yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Şehidin annesi Tesmiye ve babası Dursun Anayurt'ta oğullarının bulunduğu uçakla Tokat'a geldi. Askerlerin omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı daha sonra karayoluyla Erbaa ilçesine gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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