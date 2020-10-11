Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum - Son Dakika

Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum

11.10.2020 09:40
Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum, System.String[]

Son dakika haberi... İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş: Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorumTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Mayıs günü icra ettiği yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen patlama sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş...

İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş: Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Mayıs günü icra ettiği yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen patlama sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cafer Altınsoy (29), tedavisinin ardından memleketi Aksaray'a döndü. Altınsoy, "Tedavim biter bitmez mesleğime dönmek istiyorum. Ben keskin nişancı tim komutanıyım, yine bu görevde aktif bir şekilde ülkeme hizmet vermek istiyorum" dedi.Uzman Çavuş Cafer Altınsoy, İdlib'te teröristlerce düzenlenen saldırıda meydana gelen patlamada şarapnel parçalarının sağ bacağına ve beline isabet etmesi sonucu yaralandı.  Altınsoy, Reyhanlı Devlet Hastanesi ve SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi oldu. Altınsoy, tedavisinin ardından taburcu olup memleketi Aksaray'daki evine döndü. Saldırı anını anlatan Altınsoy, şunları söyledi: " Ramazan Bayramı'nın 4'üncü günü 27 Mayıs'ta milli devriye esnasında saat 10.00 sıralarında kontrol noktasında durup arama yaparken, terör örgütü tarafından yapılan bir sabotaj sebebiyle patlama oldu. Daha sonra patlama alanında 5- 10 dakika yoğun bir toz bulutu oldu. Bu esnada kimse kimseyi göremedi. Toz bulutu kalkınca bir yaralımızın olduğunu söylediler. Ben yaralımızı gördüm, durumu iyiydi. Ben kendimin yaralandığını ilk önce anlayamadım. Sonra yaralandığımı fark ettim. Bizi Suriye'den çıkarıp, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Sonra Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavim sürdü. Şu anda evimde istirahat ediyorum. Ağrılarım olduğu için görevimi şu anda yapamıyorum. Vatanımız, devletimiz ile milletimiz sağ olsun."'TEDAVİM BİTER BİTMEZ MESLEĞİME DÖNMEK İSTİYORUM'Altınsoy, "Belimdeki şarapnel parçası omuriliğime geldiği için o bölgede oluşan hasardan dolayı sol bacağımda hissizlik ve uyuşukluk meydana geldi. Onun da iyileşmesi biraz zaman alacağını söyledi doktorlarımız. Tedavim biter bitmez mesleğime dönmek istiyorum. Ben keskin nişancı tim komutanıyım, yine bu görevde aktif bir şekilde ülkeme hizmet vermek istiyorum" diye konuştu.  'SINIR HATTIMIZI KORUMAK İÇİN SURİYE'DEYİZ'Türk askerinin Suriye'de olmasının nedeninin oradaki zulme karşı olduğunu ifade eden Altınsoy, "Sınır hattımızı korumamız ve ülkemize dışarıdan gelecek tehditleri o bölgeden püskürtmemiz lazım. Sınırımıza gelmeden, Hatay ve Reyhanlı bölgesine gelmeden o bölgede bertaraf ediyoruz. O günki saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar komutanımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabır versin rabbim. Aynı gün yaralanmıştık. O gün öğlen saat 13.30 gibi şahadet haberini almıştık. Yıkıldık. Bunu şu an sizlerle kelimelerle anlatmaya çalışıyorum, fakat o anki içimizin yangını, anlatmaya kelimeler yetmezdi. Sabah birlikte kahvaltı yaptığımız ve güldüğümüz şakalaştığımız komutanımız şehit olmuştu. Bunu nasıl kabullenebilirdik ki. Şehidimiz yeni evlenmişti. 8 ay önce düğün yapmıştı, sonrası tekrar bize katılmıştı. Bir daha izin kısmet olmadı ve şehit oldu. Ama onun intikamını mutlaka alacağız. Bu ben olmaz isem de başka Türk askeri mutlaka intikamını alacak" dedi.2015 YILINDA DA HAKKARİ'DE YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU YARALANMIŞAltınsoy, "Bu ilk yaralanışım değil. 1 Aralık 2015 yılında Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 2700 rakımlı tepede yıldırım çarpması sonucu yaralanmıştım. Orada tedavim sonrası tekrar mesleğime dönmüştüm. Bu meslek, parası için asla yapılacak bir meslek değil. İçinde vatan sevgisi olmayan biri asla yapamaz" dedi.

Kayınpederi Münür Altınsoy ise "İdlib'te yaralanıp geldi. Şu anda tedavi aşamasında. Tedavisinin biraz uzun olduğunu öğrendik. Türk milleti askerdir, biz Azerbaycan, Kıbrıs ve Libya'ya da gerekirse gideriz. Vatan için her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.


Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum
Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum
Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum
Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum

Uzman Çavuş, Suriye, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Tedavim biter bitmez görevime dönmek istiyorum - Son Dakika

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