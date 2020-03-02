İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, Hatay'daki tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, Hatay'daki tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

Askerleri, Yazıcılar köyündeki baba evlerinde, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar ziyaret etti.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğlili hemşehrilerinin oralarda hizmet vermesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

Çakır, "Allah ordumuza, milletimize ve size zeval vermesin. Allah Mehmetçiğimizi korusun." diye konuştu.

Zonguldak, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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