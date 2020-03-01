İdlib'de yaralanan Zonguldaklı iki asker, evlerine getirildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, Hatay'daki tedavilerinin ardından, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki baba ocaklarına getirildi.

Askerleri, Yazıcılar köyündeki baba evlerinde, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur ve ilçe protokolü üyeleri de ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, baba ocaklarına gelen Kurt ve Ersoy'un tedavilerinin devam ettiğini ve önemli bir sıkıntılarının bulunmadığını söyledi.

Yaralı askerlerin tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Çorumluoğlu, bu konuda devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Çorumluoğlu, şunları söyledi:

"Birlik ve beraberlik içerisinde bizim bu sınır boylarındaki mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Siz zannetmeyin ki bu birkaç yıllık; asırlık değil. Biz bu topraklarda olduğumuz sürece bu mücadelemiz devam edecek. Sevinçte, kederde, bayramda hep birlikte olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki ülkemiz topraklarına en ufak bir el atılmasın. Bu mesele sadece bizim ülkemiz topraklarındaki mesele değil. Bu mücadele aynı zamanda Somali'de, Bosna'da dünyanın değişik noktalarında Müslüman halka yapılan bir sıkıntının mücadelesi. Eğer dik durmaz, biz bu bayrağı dalgalandırmazsak oradaki yaşayan kardeşlerimiz işte o zaman sıkıntıya düşecekler."

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

- Konvoyla gittiler

Zonguldaklı bir grup motosikletli, konvoy halinde Yazıcılar köyüne giderek askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ereğli Motosiklet Kulübü Başkanı Birol Bektaş, şehitleri saygıyla ve şükranla andıklarını belirterek, "Yaralı askerlerimize de geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. Acılarımız büyük, Allah ülkemizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olsun." ifadesini kullandı.