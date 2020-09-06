İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü - Son Dakika

İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü

Suriye'nin İdlib kentinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Kefernuran kampında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Kefernuran kampında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

İdlib'in kuzeyindeki Barişa köyünde yer alan kampta tüp patlaması sonucu başladığı öğrenilen yangına Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri müdahale etti.

Sivil Savunma ekipleri, kamp sakinlerini güvenli bir yere naklettikten sonra yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından yaşları 1 ile 6 arasındaki üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında üç çadır kullanılamaz hale gelirken bir çadır da hasar gördü.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü - Son Dakika

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