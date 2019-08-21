Son Dakika Haberleri: İdlib'de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
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İdlib'de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı

40 dakika önce

Sınır hattındaki yolda araçların geçişi Eşyalarını ve çantalarını araçlara yükleyen Suriyelilerin yola çıkmasıBeşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

İdlib'de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı, System.String[]
Sınır hattındaki yolda araçların geçişi
Eşyalarını ve çantalarını araçlara yükleyen Suriyelilerin yola çıkması
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.
Bölgedeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.
Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat'tan bu yana Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında toplam 11 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 66 sağlık tesisi, 106 okul, 18 pazar yeri, 71 cami, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı.
Bu süre içinde 5 insani yardım çalışanı, 10 Sivil Savunma görevlisi, 11 ambulans ve 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde göç veren yerleşimler şöyle:
Hama'dan Latamine, Kefrenbude, Kefer Zita ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Haviz, Huveyce, Kahira ve Şeria köyleri, İdlib'de Han Şeyhun, Kefrenbil, Cisr eş Şuğur, Maaretinuman, Eriha, Serakib ilçeleri, Kensafra, Keferruma, Habit, Cercenaz, Ermenaz, Teftenaz beldeleri, Ureynibe, Babolin, Maarhatat,has, Kefir, Tel Mennis, Hamidiyye, Kefer Secne, Kirisa, Bsida, Bini, Teri, Gadafa, Maarrıthırme köyleri.
Eylül, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:33 Kaynak: AA
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