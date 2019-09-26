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İdlib'de yetim ve engelliler için yaşam merkezi

39 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de engelli ve yetim aileleri için 100 konutlu yaşam alanı inşa ediliyor.

İdlib'de yetim ve engelliler için yaşam merkezi, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de engelli ve yetim aileleri için 100 konutlu yaşam alanı inşa ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Pakistan Beytüsselam Derneği, İdlib ilinin Türkiye sınırı hattına yakın Deyr Hassan bölgesinde yeni konutlar yapıyor.

Savaş mağduru engelli ve yetim ailelerinden toplam 100 ailenin barınacağı yaşam merkezi, 10 dönümlük araziye kuruluyor.

Binaların çatısına yerleştirilen güneş panelleriyle konutların enerjisinin sağlanması hedefleniyor.

Alana konutların yanı sıra cami, okul, sağlık ve kültür merkezi de inşa ediliyor.

TDV Suriye Saha sorumlusu İsmail Yiğit, 100 konutluk proje ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması beklenen projeyle çadır kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren savaş mağduru şehit aileleri, yetimler ve engelliler hayatlarını sürdürecek." dedi.

Konutların yapımına geçen ay başladıklarını belirten Yiğit, "Engelliler için iniş çıkış rampası gibi özel alanlar inşa ediliyor. Lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin boy ve özel durumları dikkate alınarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TDV, iç savaşın sürdüğü Suriye'de birçok alanda yardım faaliyetleri yürütüyor.

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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