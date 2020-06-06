İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (3) - Son Dakika

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, 5 Haziran 2020 tarihinde İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."