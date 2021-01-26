İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı - Son Dakika

İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı

26.01.2021 11:03
İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı, System.String[]

Şanlıurfa'daki Sivil Toplum Kuruluşları, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda yaşayan sivillere ulaştırılması için acil yardım çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'daki Sivil Toplum Kuruluşları, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda yaşayan sivillere ulaştırılması için acil yardım çağrısında bulundu.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında ve çadır kentlerde yaklaşık 2 yıldır zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sivillerin hayatı son günlerde artan soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı. Kışla birlikte bölgede insani dramın had safhaya ulaştığı İdlib'de insanlar, taşların, ağaçların dibinde veya çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı bölgede, Esed rejiminin yerinden ettiği siviller, sınır hattında kurulan çadır kamplarda yağmur suları ve çamur içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nun da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyor.

"İnsanlar, açlık sefaletin yanında çamur ve yağışla uğraşıyor"

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde zulüm, vahşet, sefalet ve açlığın devam ettiğini ve bölgenin adeta küçük kıyametini yaşandığını söyledi.

İnsanların çok zor şartlarda bölgede yaşam mücadelesini verdiğini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu zamanlarda rejimin saldırıları nedeniyle bölgedeki insanlar yerinden yurdundan göç etmek zorunda bırakıldı. Bu insanlar bir umut ile Türkiye'nin sınır hattına doğru geldiler. Sınıra yakın bölgedeki Sarmada, Killi, Kefer Lusin ve Batebu gibi kamplarda göç eden insanlar sığındı. Bu kamplarda insanlar çadırlarda yaşamaya başladı. Geçen yıl verilen çadırların çoğu güneşten çürüdü. Yağmur yağdığı zaman adeta çamur deryasına dönüyor. Geçen hafta yağış nedeniyle bölgedeki kamplar çamur içinde kaldı. İnsanlar suyun içinde yaşamaya çalışıyor. İnsanlar, açlık sefaletin yanında çamur ve yağışla uğraşıyor. Bizler Türkiye'de bu kış yağmur yağsın diye dualara çıktık. Orada yaşayan insanlar ise yağmur veya karın yağmaması için dua ediyor. Yağmur oradaki insanların felaketi oluyor."

İdlib'de yardıma muhtaç insan sayısının çok fazla olduğunu anlatan Gerem, bölgede hayata tutunmaya çalışan siviller için Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun yardım çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Bölgede insan kitlesinin çok büyük olduğunu ve mevcut yardımların bunları karşılamaya yetmediğini vurgulayan Gerem, şunları kaydetti:

"Bölgede yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Kitle gerçekten çok büyük. Devletimiz ve bütün sivil toplum kuruluşlarımız çalışma yürütüyor. Geçen yıl kış çok çetin geçmişti, bu kış da çok çetin geçiyor. Geçen yıl 7 yaşında Eva adında bir çocuğumuz zeytin ağaçlarının dibinde ölmüştü. Geçen yıl yaklaşık 200 kişi donarak hayatını kaybetmişti. Bu yıl da donarak ölen insanlar var. Geçen gün 2 bebeğin donarak öldüğünü bilgisini aldık.

Ölümlerin artmasından korkuyoruz. Çünkü insanların ölmemesi mümkün değil. İnsanlar suyun ve çamurun içinde yaşamak zorunda. Oradaki insanların başka yere gitme şansı yok orada yaşamak zorunda. İnsanların ölmemesi için insanların donmaması için bizlerin daha da gayret göstermemiz gerekiyor. Burada bir daha çağrıda bulunuyoruz. İnsanlık ve kardeşlik hukuku için bu kış bir kez daha yardım seferberliği başlatmamız gerekiyor."

Empati kurmamız gerekiyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, Suriye'de iç savaş başladığından beri Türkiye ve dünyadaki hayırseverlerin destekleriyle vakıf olarak yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Kış şartlarının Türkiye'nin sınır hattında kurulan kamplarda kalan insanların hayatını daha da zorlaştırdığını ifade eden Atilla, şunları söyledi:

"Suriye'de muhacir edilen kardeşlerimiz çok zor şartlarda yaşıyor. Orda yaşayan insanların bu kış mevsiminde mağduriyetleri birkaç kat daha arttı. Bu nedenle insanlarımızdan kardeşlerimiz için yardım bekliyoruz. Yaramız ve yükümüz ağır gerçekten. Binlerce muhacir kardeşimiz derme çatma çadırlarda çamur içinde yaşıyor. Kar ve yağıştan dolayı binlerce kadın, çocuk ve yaşlı çok olumsuz etkilendi. Maalesef insanlar orda donma noktasına geldi.

Gelen bilgilerde bazı insanların soğuktan donduğu bilgisini alıyoruz. Yağış ve soğuk hava etkisi devam ediyor. Bizler birer babayız, birer kardeşi veya abiyiz. İnsanlarımızın empati kurması lazım. Bu insanların yerinde bizler de olabilirdik. Onların gıda, mama, giysi, kömür ve hijyen malzemesine ihtiyacı var."

Atilla, gıda yardımlarının yanı sıra yakın zamanda orada yaşayan insanlar için "Mazluma Çatı Ol" kampanyası da başlattıklarını anımsatarak, 3 bin lira karşılığında orada yaşayan ihtiyaç sahipleri için briketten ev yaptıklarını söyledi.

Bu evlerin sadece insanların daha güvenli bir şekilde yaşamalarını sağladığını aktaran Atilla, tüm hayırseverlere duyarlılıkları için teşekkür etti.

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı - Son Dakika


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