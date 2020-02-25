İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı - Son Dakika Dünya

İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı

6 saat önce

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi

İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentindeki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi.


Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı.

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Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:42 
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